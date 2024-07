Quelle di Parigi saranno le Olimpiadi dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 16 luglio 2024) Nei tuffi o nella ginnastica, nel corso delledi2024, potrebbe essere assegnata – per la prima volta nella storia – una medaglia grazie all’ausilio. Il villaggio olimpico, inoltre, metterà a disposizione degli atleti e dei loro staff un chatbot che è in grado di fornire informazioni e assistenza per qualsiasi dubbio. E se consideriamo anche il sistema di sorveglianza e le possibili declinazioni nel racconto dello sport (con lo sdoganamento di una telecronaca interamente realizzata dall’AI), possiamo a buon titolo affermare che i prossimi giochi olimpicii primi a dotarsi di un significativo supporto. Altro che l’importanza di partecipare: la tecnologia si affaccia sotto la Tour Eiffel per provare a strappare il primato.