Napoli oggi test per Lindstrom Cheddira e Mazzocchi si sono distinti questa mattina Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Prima della prima amichevole deldi Antonio Conte, il collegamento Sky con l’inviato a Dimaro, sede del ritiro azzurro, Massimo Ugolini. Tanto caldo a Dimaro ma anche tanta curiosità per il primo undici targato Conte. Contro l’AnauneperLe parole di Ugolini: «Alle 18 contro l’Anauna, squadra di eccellenza. Cosa aspettarsi? Gran caldo a Dimaro. C’è grande curiosità sulle scelte e sulla impostazione tattica. Una fase di costruzione a tre non si vedeva dai tempi di Mazzarri. Poi anche tutti i giocatoriati da conte, messi anche a dura prova dal punto di vista della preparazione. Uno su tutti, potrebbe essere in uscita. Anche Ngonge da valutare.stati fatti tantie tanto lavoro atletico, sinegli allunghi. La preparazione si farà sentire.