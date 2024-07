Stravecchio Branca | il grande classico che incontra i gusti moderni in cocktail raffinati ed esclusivi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando si parla di FratelliDistillerie molto spesso il pensiero va a prodotti iconici come Fernet-menta, l’amaro e il liquore protagonisti del settore a livello mondiale che vantano una storia antica e intrisa di tradizioni.menta e il suo fratello maggiore, tuttavia, non sono gli unici prodotti dell’azienda a poter vantare una storia così ricca e affascinante: pensiamo, ad esempio, a. L’origine dirisale alla fine del 1888, quando FratelliDistillerie decise di intraprendere la produzione di cognac sotto il marchio “Vieux Cognac Superieur” (poi modificato in “Old Brandy Superior”, in risposta al crescente interesse per i distillati di vino). Questo brandy, esportato nei mercati più remoti del mondo, divenne presto un’icona dell’eccellenza italiana.