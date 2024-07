NEI SUONI DEI LUOGHI – La Gorizia che fu nel concerto di mercoledì 17 luglio a Palazzo De Grazia

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nuovo appuntamento del ciclo “Verso Go! 2025” per il festival internazionale di musica e territori Neidei, che guarda così a Nova Gorica eCapitale Europea della Cultura, proponendo all’interno del suo calendario una serie di concerti transfrontalieri in alcunidal particolare fascino culturale, architettonico e paesaggistico.17, aDe(inizio alle 21.00), ecco l’evento da titolo “, spirito di confine”, che vedrà protagonisti sul palco la soprano italiana Greta di Sopra, la soprano messicana Gloria Mojica-Castillo, il baritono sloveno Blaž Stajnko, l’Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Stefano Cascioli, con la voce recitante dell’attore Enrico Vanzella. Questo eterogeneo ensemble trasporterà il pubblico in un emozionante viaggio nellache fu, fra atmosfere mitteleuropee di inizio Novecento.