La falesia si sbriciola bagnanti e canoisti sfiorati dai massi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ancona, 15 luglio 2024 – Una frana, l’ennesima, duecento metri più a nord della spiaggia del frate, detta anche di Sottosanta. Un angolo di paradiso incastonato sul Conero, ma dall’equilibrio fragilissimo: laa picco sul mare è notoriamente soggetta a scossoni e movimenti. Ma puntuali, oltre ai cartelli di divieto che mettono sull’altolà iavvisandoli del pericolo frane costante, ci sono i violatori professionisti che se ne infischiano di tutto e passano tranquillamente, a loro rischio e pericolo. E per poco ieri pomeriggio qualcuno ha rischiato di trasformare una domenica di sole e di mare in un epilogo poco piacevole. Immediato l’allarme alla guardia costiera di Ancona che ha inviato sul posto una motovedetta. Nello specchio acqueo antistante la spiaggia, popolata da centinaia di persone, perlopiù turisti che in questi giorni affollano la Riviera del Conero, anche un’imbarcazione di soccorso della Croce Rossa che ha prestato aiuto e supporto nel caso in cui ce ne fosse bisogno.