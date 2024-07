Il ricordo di Hollywood per Shannen Doherty

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Aveva 53 anni e dal 2015 aveva un tumore al seno, da anni in prima fila per la prevenzione e lotta ai tumori si è spenta nella giornata del 13 luglio a 53 anni. Dal 2015 era alle prese con un tumore al seno che ha avuto la meglio. Laaveva ottenuto la fama grazie a due serie, Beverly Hills 90210 e Streghe. Nel primo vestiva i panni di Brenda Walsh nel secondo di Prue Halliwell. Tantissimi, in queste ore, i commenti dei colleghi. Jason Priestley, che in Beverly Hills era Brandon, fratello di Brenda, ha scritto: “Scioccato e triste nell’apprendere della morte della mia amica. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando affetto e luce alla sua famiglia in questo momento scuro”. Leggi anche:rivela: “Licenziata da Streghe” Alyssa Milano, su Us Weekly, ha spiegato: “Non è un segreto che io eavessimo una relazione complicata, ma in fondo era qualcuno che rispettavo profondamente e per cui provavo soggezione.