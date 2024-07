Coppa Davis i convocati dell’Italia | Sinner & co ripartono dalle Finals

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – Non ci sono Sonego e Arnaldi, due fra i protagonisti della vittoria delladello scorso anno. Ma la caccia all’Insalatiera riparte da Bologna con il suo eroe più grande, Jannik. C’è anche il 22enne di San Candido fra idal capitano della nazionale italiana di, Filippo Volandri, che ha diramato la lista dei tennisti azzurri presenti per la fase a gironi delleCup2024, in programma, per il terzo anno consecutivo, sul campo della 'Unipol Arena' di Casalecchio di Reno (Bologna), dal 10 al 15 settembre 2024. Oltre a, i tennisti azzurri chiamati a sfidare Olanda, Belgio e Brasile sono Lorenzo Musetti (n°16 del ranking ATP di singolare); Luciano Darderi (n°35 del ranking ATP di singolare); Andrea Vavassori (n° 9 del ranking ATP di doppio); Simone Bolelli (n°10 ranking ATP di doppio).