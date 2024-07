Come si sono conosciuti Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini | otto anni d’amore prima delle nozze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pesaro, 15 luglio 2024 – E pensare che tutto è partito da Carola, in una insolita versione da 'cupido' che ha portato al fidanzamento tra suo fratello Francesco e la sua amica. Un legame che presto, prestissimo, diventerà ufficiale con il matrimonio in programma a Pesaro il prossimo sabato, 20 luglio, con una cerimonia al Duomo e una festa nella lussuosa cornice della Villa Imperiale. I regali didegli invitati saranno poi devoluti in beneficenza a Ugi (Unione genitori italiani) per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L'inizio della frequentazione L'inizio della storia diha avuto inizio nel 2016, quando il ducatista in pista è riuscito a vincere due GP con la Mahindra per poi passare al Team Sky, assieme al quale ha vinto il suo primo titolo in Moto2.