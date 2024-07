Atalanta all’assalto di due centrocampisti | Sulemana del Cagliari e O’Riley del Celtic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’si prepara dare l’assalto a Ibrahim, 21enne ghanese del, e a Matthew O’ Riley, 24enne emergente centrocampista britannico naturalizzato danese. Due rinforzi per il centrocampo nerazzurro. Trattativa avanzata per: i sardi stanno per chiudere per portare in rossoblu l’esterno Zortea e l’attaccante Piccoli, cui si potrebbe aggiungere anche il mediano francese Adopo, in un’operazione che farebbe approdare a Bergamo il 21enne centrocampista ghanese, lanciato due anni fa dal Verona ed esploso poi acon Ranieri la scorsa stagione. Altra trattativa ben avviata e’ quella per, classe 2000, centrocampista duttile in grado di giocare in più ruoli, cresciuto nelle giovanili del Fulham e poi formatosi nelle serie minori inglesi, giocando anche con le nazionali giovanili dei Tre Leoni, esploso nelle ultime due stagioni con la maglia bianco verde deiGlasgow con cui ha disputato 72 presenze (con sei gettoni in Champions, di cui due contro la Lazio) segnando 8 gol tra campionato scozzese e coppe varie.