ROH | Roderick Strong sarà lo sfidante per il titolo del mondo a Death Before Dishonor 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Vittoria Cruciale a AEW Collision Nell’ultimo episodio di AEW Collision, <>RoderickStrong>ha compiuto un passo significativo verso la gloria neldella Ring of Honor (ROH). In un match intenso e combattuto,ha sconfitto Dalton Castle, guadagnandosi così il diritto di sfidare Mark Briscoe per il ROH World Championship al prossimo pay-per-view. Un Match Decisivo Il confronto trae Castle ha offerto momenti di grande wrestling tecnico. Nonostante la resistenza di Castle e i tentativi di eseguire il suo famoso Bang-a-Rang, alla fine è statoa prevalere, connettendo un decisivo knee lift che gli ha assicurato la vittoria. La Reazione di Mark Briscoe Dopo il match, il campione in carica Mark Briscoe non ha perso tempo nel rispondere alla sfida.