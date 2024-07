Lettura alle primarie Riparte il progetto ’Bibliotecari scolastici’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Con il ritorno sui banchi di scuola, riapriranno anche le biblioteche scolastiche delle. Con un nuovo investimento da 40 mila euro, per il terzo anno consecutivo il Comune con le elementari Michelet e Marconi dell’Istituto Caponnetto, la scuola Enriques Agnoletti e la succursale di Rimaggio per il Mattei, porterà nelle aule i "bibliotecari scolastici": metteranno a disposizione dei giovani lettori tanti libri da prendere in prestito, suggerimenti e consigli. Ci saranno anche iniziative come letture recitate, laboratori di scrittura e attività condivise con gli insegnanti e calibrate sull’età dei bimbi coinvolgendo tutte le sezioni e le età. Sono circa mille i libri a loro disposizione donati nei mesi passati dalla biblioteca nell’ambito del"Giunti al punto".