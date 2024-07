GTA 6 il trailer di annuncio ha superato i 200 milioni di visualizzazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildidi GTA 6 ha raggiunto un nuovo record, superando i 200di, proprio in queste ore e confermando nuovamente che il nuovo gioco di Rockstar Games è uno dei più attesi di sempre dal pubblico di videogiocatori. GameRant ha precisato che questo record, già di per sé impressionante, è stato raggiunto dal primodi Grand Theft Auto 6 dopo appena sette mesi dalla pubblicazione, ribadendo con ancora più forza quanto il nuovo capitolo della serie open-world sia diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Aggiungiamo che ildidi GTA 6 aveva raggiunto i 93disu YouTube entro il 6 dicembre, stabilendo un nuovo record diper il debutto in 24 ore di qualsiasi video non musicale sulla piattaforma.