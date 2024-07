Golf Coody ancora al comando dell’ISCO Championship a diciotto buche dalla fine Laporta in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Piercesonha preso la testa2024 dalle prime battute del giovedì e non l’ha più mollata. L’americano guarda tutti dall’alto con il suo -20 totale, ma la partita èapertissima con quindici giocatori racchiusi in quattro colpi (tra cui un ottimo Francesco). Per il 24enne in cima al leaderbord continua la caccia alla vittoria wire-to-wire, che sarebbe per lui la prima in assoluto sul PGA Tour. Un inizio lento pernel moving day, con due bogey nelle prime trementre da dietro rimontavano a suon di colpi guadagnati. Bravissimo il nipote del vincitore del Masters del 1971 a non perdere la calma, ritrovare il suo gioco equattro in poi a piazzare cinque birdie, un eagle e a commettere un solo errore.