Carlos Alcaraz è troppo bello per essere vero

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di domenica 14 luglio 2024) Su Novak Djokovic non c’è vera tristezza, mentre stringe il piatto dello sconfitto sul centrale di Wimbledon. Giusto un velo di malinconia, infuso in un’intervista post-partita stranamente dolce, risolta, per un giocatore che ha appena rimediato una sconfitta tremenda. Ammessa la superiorità di, nel suo discorso Djokovic passa oltre il campo. Si rivolge alla sua famiglia sugli spalti: «A mia moglie: ti amo. Grazie per supportarmi. Grazie perqui. Grazie ai miei bellissimi bambini, grazie per portarmi il sorriso ogni singolo giorno». Parole di una solennità che associamo a qualche momento finale, a un commiato, e chissà che non lo sia stato dav. Avevamo iniziato a guardare la partita aspettandoci una battaglia, e due ore e mezza dopo – un tempo insolitamente breve – ci siamo ritrovati davanti una situazione molto diversa da quanto potevamo immaginare.