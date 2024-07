Attentato a Trump e bufale internazionali | l’assurda storia del cronista Marco Violi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024- l giornalista sportivo romano, a sua completa insaputa, è stato spacciato dalla stampa di mezzo mondo come Mark Violets, il presuntore “antifascista” di Donald. Una bufala assoluta, frutto di un semplice furto di identità, che però per qualche ora ha tenuto banco sui siti di mediamolto seri. Insomma, una vicenda che mette i brividi perché mostra in modo esplicito come a volte l’informazione, non controllata, presa e rilanciata dai social, senza alcuna verifica, possa provocare disastri. Tutta la vicenda nasce da un tweet ad opera di un account @Moussolinho che, di fatto, rubando l’identità di, a caldo dopo l’, ha pubblicato la foto del giornalista italiano e sopra un testo in inglese in cui comunica che la Polizia di Butler, il luogo dell’, aveva già identificato in Mark Violets, un antifascista, come l’re di