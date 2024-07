A Fiumicino la processione della Madonna Fiumarola Baccini | Simbolo di unità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024- Il Sindaco di, Mario, ha partecipato alla storica“, un evento che da alcuni anni si svolge sul Tevere, a. Presenti il Comandante Capitano di Vascello, Silvestro Girgenti,il ComandantePolizia Locale, Daniela Carola, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e i membriConfraternita del SS. Sacramento e Maria SS.ma del Carmine in Trastevere. Dopo la Santa Messa dedicata, officiata da Padre Leonardo Ciarlo, presso la chiesa di Santa Maria PortoSalute, il simulacro“de’ Noantri”, quest’anno vestita di azzurro come il mare, ha sfilato lungo la banchina antistante “Borgo Valadier” per poi essere imbarcata su un battello GCA10, messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto.