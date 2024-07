WWE in vantaggio sulla AEW per i Motor City Machine Guns ecco gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Si infiamma il wrestling mercato per quanto riguarda i free-agent. Dopo l’approdo di Stephanie Vaquer, la WWE è pronta ad un altro grande colpo estivo. I, nonostante sembrassero promessi sposi di Tony Khan in AEW, sono sempre più in orbita WWE, con un’offerta ufficiale presentata nei giorni scorsi agli avvocati di Chris Sabin ed Alex Shelley da parte della promotion di Stamford. I due, uno dei tag-team più richiesti al mondo, dopo l’addio alla TNA sembrano pronti a firmare con una major, non escludendo (al momento) nemmeno l’offerta AEW. Shelley e Sabin, secondo PWInsider, si starebbero infatti prendendo tutto il tempo per decidere il loro futuro, anche se le avances di Triple H (ed il nuovo corso WWE) sembra possano aver fatto decisamente la differenza in questa trattativa sul doppio fronte.