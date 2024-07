Ucciso il fantasma di Gaza Soffiata sul leader di Hamas | fatale il raid di Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) C'è un'alta probabilità che Mohammed Deif,del braccio armato di, le Brigate Ezzedin al-Qassam, sia statonelisraeliano nel sud della Striscia di. A svelarlo è l'emittente israeliana Kan che cita una fonte di alto livello non meglio precisata. La notizia viene rilanciata dal Jerusalem Post, per ora in assenza di conferme ufficiali. Con Mohammed Deif, il '' di, anche il capo della Brigata Khan Younis di, Rafàa Salameh, era uno degli obiettivi dicondotti sull'area di al-Mawasi. Nell'incertezza sulle sorti di Deif, che sarebbe comunque il più 'alto in grado' dicolpito in più di nove mesi di guerra, intanto il ministero della Salute di, sotto il controllo di, denuncia l'uccisione di almeno 71 persone e il ferimento di almeno altre 289.