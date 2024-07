Palermo incorona Lautaro Martinez | Lui il miglior 9 al mondo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Martincelebra. L’attaccante dell’Inter domani giocherà con la sua Argentina in finale di Copa America. ILE – L’ex leggenda del calcio argentino e del Boca Juniors Martinnon ha dubbi sul Toro dell’Inter. A detta sua è lui ilcentravanti al: «Penso a. Lo ha dimostrato durante tutta la sua permanenza in Europa, essendo tra gli attaccanti considerati uno deii. Ed essendo argentino, ci si diverte molto di più. Ma in Europa ci sono grandi attaccanti, come Kane , un numero 9 interessante e di classe. Haaland è la cosa più vicina a me, nei movimenti, nel posizionamento in area, anche mancino; anche lui è un giocatore completo, un grandissimo attaccante con una testa molto importante.