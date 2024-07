FOTO – Martinez entusiasmo per il primo giorno all’Inter! Presto all’opera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Josepha dato inizio oggi alla sua nuova avventura. Prima l’annuncio ufficiale e adesso ilapproccio con i nuovi compagni, quei pochi presenti ad Appiano Gentile e con Inzaghi. Il portiere spagnolo, scelto come vice Sommer, è molto entusiasta OCCASIONI – Josepha dato ufficialmente inizio alla sua nuova vita. Il portiere spagnolo, arrivato in nerazzurro a titolo definitivo dal Genoa, sarà il vice di Yann Sommer ma occasioni per dimostrare le sue qualità ce ne saranno. La stagione che attende i Campioni d’Italia sarà infatti ricca di impegni, con il nuovo format della Champions League e il Mondiale per Club. Josepal settimo cielo:della sua nuova avventura– Tornando al presenteavrà modo di mettersi in mostra già nelle amichevoli estive: in attesa del rientro di Sommer, reduce da Euro 2024, sarà proprio lo spagnolo a difendere la porta nerazzurra prima contro Lugano e Pergolettese e poi contro avversarie più titolate.