Dal Cremlino nuove minacce all’Occidente | Capitali europee possibili obiettivi militari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Dalarrivanoai Paesi dell’Alleanza Atlantica. E stavolta la Russia indica nelledei. Le parole del portavoce russo “Gli Stati Uniti hanno sempre schierato missili di diversi tipi e gittate in Europa rivolti contro la Russia e Mosca ha identificato i Paesi di partenza di questi armamenti come potenziali”. Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitrij Peskov, in un’intervista rilasciata al giornalista russo Pavel Zarubin. LEGGI ANCHE Putin contro i parlamentari russi: "Chi va all'estero senza autorizzazione rischia di perdere il seggio" Putin si gioca il tutto per tutto e arruola altri 150mila giovani soldati per sfondare il fronte ucraino “E’ sempre stata una situazione paradossale.