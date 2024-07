Ah ma quindi finisce così… Temptation Island la notizia sorprende tutti | il pubblico è deluso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Importante aggiornamento su. Contrariamente a quanto si era compreso fino a poco tempo fa, il programma di Filippo Bisciglia avrà una fine differente. E questa informazione non farà piacere a parecchi telespettatori, chesi stavano preparando a ben altro. Ma dovranno accettare questa decisione, visto che ormai dovrebbe essere definitiva. Il sito Novella 2000 ha fatto il punto della situazione sue si è soffermato anche sulla fine. Finora sono state trasmesse tre puntate, mentre la quarta andrà in onda giovedì 18 luglio. All’appello mancano complessivamente sei appuntamenti, ma c’è un dettaglio che ora è stato chiarito maggiormente e che potrebbe provocare dei malumori. Leggi anche: Ha messo in crisi Gaia e Luca di: chi è e cosa fa il tentatore Jakube la sua fine, cosa è stato deciso da Mediaset Finora l’unica coppia che ha abbandonatoè quella composta da Christian e Ludovica, infatti il loro falò di confronto è stato fallimentare e sono usciti da single.