Tanti | Unità di strada presidio costante e stasera uscita notturna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – “Dal 5 luglio ad oggi le uscite delledidei DOG sono state veramente 'uscite a raffica' intervallate da incontri con cittadini ed esercenti, ma soprattutto gli incontri sono stati con chi ancora è – volutamente - per" spiega la vicesindaco Lucia. “Storie e situazioni che, grazie agli operatori dei DOG, stanno maturando e per alcuni appare sempre più vicina la scelta di accettare aiuti ed entrare in percorsi seguiti dai servizi sociali e sanitari. Un lavoro, quello dei DOG in sintonia con i servizi sociali del Comune, fatto anche con il supporto della Asl, che più volte con il personale sanitario è stata presente nelle uscite proponendo soluzioni non rinviabili.ci sarà poi unaper continuare ile così mentre la Polizia municipale prepara i dossier per chi non rispetta le regole, la macchina dei DOG è a pieno ritmo perché, a fine mese, siano sempre di più coloro i quali lasciano laper una nuova opportdi vita e di cura.