Rissa in campo in Brasile poliziotto spara alla gamba di un portiere Il club accusa | Atto criminale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un clamoroso episodio di violenza in, durante una partita di calcio. Un agente di polizia hatodi un giocatore, un, con un proiettile di gomma. L’uomo partecipava a unapiuttosto violenta scoppiata durante la partita. Il calciatore è stato colpito, ferendosi gravemente.Leggi anche: Calcio,terrificante. Botte da orbi fra tifosi e calciatori dopo la semifinale di Coppa America (VIDEO) Che cosa è successo inIl video è diventato virale nelle ultime ore, non solo inma anche in altre nazioni del Sud America. Dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine dell’incontro tra Gremio Esportivo Anápolis e Centro Oeste, valido per il campionato Goiano in seconda divisione, entrambe le squadre hanno iniziato a scontrarsi e sono dovute intervenire le forze dell’ordine per disperdere i giocatori.