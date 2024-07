Pallanuoto l’Italia batte l’Ungheria a Budapest | poker di Fondelli buon segnale verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha sconfittoper 13-11 nella seconda giornata del Quattro Nazioni, torneo amichevole dimaschile. I ragazzi del CT Sandro Campagna si sono imposti contro i padroni di casa nella gremita piscina Alfred Hajos di, ottenendo il secondo successo consecutivo nel torneo dopo quello firmato ieri contro il Giappone (13-12). Domani il confronto con la Francia, terzultimo test prima delledi Parigi 2024. A mettersi maggiormente in luce è stato Andrea(autore di uno splendido), da annotare le doppiette di Gonzalo Echenique ed Edoardo Di Somma, mentre Francesco Di Fulvio, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti, Bruni e Matteo Iocchi Gratta chiudono la partita con una marcatura a testa. Dopo l’evento in terra magiara gli azzurri si ritroveranno in collegiale a Siracusa dal 17 al 21 luglio, dove incroceranno Ungheria e Giappone nelle ultime partite prima della rassegna a cinque cerchi.