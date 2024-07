Como e provincia colpiti da esondazioni e frane | la conta dei danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Degli oltre cento episodi di eventi estremi, tra tempeste di vento, nubifragi e grandinate, che si sono finora abbattuti sull'Italia a luglio, oltre uno su tre si è verificato in Lombardia. È quanto afferma la Coldiretti regionale sulla base degli ultimi dati Eswd (European sever weather database) disponibili, in merito alla nuova ondata di maltempo che proprio in queste ore sta flagellando diverse aree del territorio. "I nostri tecnici – spiega la Coldiretti Lombardia – sono al lavoro per monitorare la situazione e raccogliere le eventuali segnalazioni didalle aziende agricole associate. Al momento le criticità più grandi si evidenziano nelle campagne e nei pascoli delle valli bergamasche. Coltivazioni colpite anche tra, Lecco e Varese dove a fare le spese delle abbondanti precipitazioni sono prati, mais e cereali autunno vernini.