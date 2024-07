CdS – Lazio cosa c’è dietro l’addio di Immobile | i due motivi principali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Lo diranno, ma mentiranno. Era stata una grande storia d'amore e si stava trasformando in una vicenda in lento ma costante cammino verso la sponda dell'abitudine, del rinfaccio e del malumore. Per quelli comeo l'amore è assoluto o semplicemente non è. Un'altra aquila quindi, da far volare duemila chilometri più a sud, per uno che come nella canzone di Lucio Battisti da troppo tempo non apre le braccia a nessuno e ha bisogno di qualdi più che essere sopportato, messo in discussione, alternato con un rivale che non ne vale un'unghia, obbligato come fosse Dorian Gray a vedere il suo quadro invecchiare in cornice, processato ogni giorno con la giovinezza e i suoi anni migliori, quelli in cui segnava prima ancora di dire buongiorno, a condannarlo neanche troppo velatamente: fatti da parte, accomodati, non sei più quello di prima.