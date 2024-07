Calcio femminile pari prezioso per l’Italia in Olanda Negato un rigore colossale alle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Termina a reti bianche lo scontro tra-Italia, partita di ritorno valida per il penultimo turno delle Qualificazioni degli Europei 2025 di. Una prestazione a due facce per le nostre ragazze, sprecone nel primo tempo e più passive nella seconda frazione, dove però è statoundilampante. Parte in salita il match delle, brave comunque a tenere botta sulle avversarie, subito in controllo del gioco. Non a caso è proprio delle padrone di casa la prima clamorosa occasione da goal: al settimo giro di orologio Beerensteyn si avvicina pericolosamente alla porta, ma il suo tiro è sporcato da un intervento miracoloso di Lenzini, provvidenziale nel mandare la sfera in corner.tuttavia minuto dopo minuto acquista fiducia, resistendobordate dell’e sfruttando le possibilità di ripartenza.