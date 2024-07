Bravo Musetti ma è tornato il vero Djokovic | finale n 10 a Wimbledon per il serbo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Novakè per la decima volta in, un dato che lo porta a sole due dal record di Roger Federer. Lorenzogioca una semidi alto livello, senza farsi intimorire dalla prima volta sul Centre Court (cosa successa a tantissimi, anche tra i più forti). Il toscano, però, deve cedere in due ore e 48 minuti con il punteggio di 6-4 7-6(2) 6-4. Ci sarà il remake della2023 tra ile Carlos Alcaraz: un anno fa vinse lo spagnolo, ma entrambi arrivano a questo appuntamento in condizioni e momenti totalmente diversi. Il primo game fa già capire comenon sia in campo in semisenza motivo, ed in effetti il game va ai vantaggi.mette in scena una tattica particolare: utilizzare molto la palla corta, forse nella stessa idea del Roland Garros, cioè quella di far correre (tanto) il toscano.