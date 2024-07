Allerta meteo in Emilia Romagna per il caldo eccessivo | quando finisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – Oggi si boccheggia ovunque in. Il secondo giorno piùdella settimana (dopo quello di ieri) è solo a metà e una nuova notte insonne si prospetta (se si è sprovvisti di climatizzatore). Se al nord imperversano i nubifragi al centro sud,compresa, imperversa ilafricano. I picchi di calore che sfiorano i 38°. E allora si salvi chi può: qualcuno cerca refrigerio in spiaggia, in, o in collina. Ma non va tanto meglio: nel Cesenate ilha causato una preoccupante moria di pesci. Secondo i dati in tempo reale elaborati da Arpae, la temperatura più alta è nel Riminese, con picchi di oltre 38 gradi a Cattolica, nel Ravennate e a Forlì Cesena,tra le 15 e le 16 di questo pomeriggio si è arrivati oltre i 37 gradi.