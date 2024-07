Piscina via Roma sì alla riapertura Ingressi limitati con prenotazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non sarà un’estate senza, anche se non mancheranno i disagi. Il caldo africano di questi giorni ha portato anche la notizia della ripertura al pubblico dell’impianto di viaa partire da domani. Un risultato, sottolineano dal Comune, "ottenuto grazie al lavoro degli uffici del servizio patrimonio e sport ed edilizia Sportiva in collaborazione con il Cgfs, gestore delle piscine, che hanno fatto una corsa contro il tempo in questi ultimi giorni per trovare la soluzione che permettesse la convivenza in sicurezza del cantiere di riqualificazione dell’impianto con l’apertura al pubblico". In particolare Comune e Cgfs hanno attivato in via d’urgenza le procedure necessarie a consentire al pubblico, per i mesi di luglio e agosto, l’utilizzo della "Colzi-Martini" per la libera balneazione.