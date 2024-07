Inchiesta Milano-Cortina l’intercettazione tra l’ad della Fondazione e il dipendente Deloitte | Abbiamo presentato il budget a Giorgetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un contratto da 4 milioni in tre anni per fare il sito, che in realtà già esisteva ed era stato prodotto dalle società dell’imprenditore Luca Tomassini, indagato dalla Procura diper corruzione, assieme a Vincenzo Novari e Massimiliano Zuco, ex ad e ed ex dirigente. Non solo, altri 176 milioni di dollari per la gestionesicurezza informatica dei giochi. Chi incassa è sempre uno:. Nel primo caso attraversoConsulting, i cui dipendenti, Luigi Onorato e Claudio Colmegna (non indagati), sono stati intercettati dai pm a partire dal 24 aprile scorso. Nel secondo invece all’incasso vaUsa. Insomma buoni affari per il colosso delle consulenze con la2026.