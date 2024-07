Il Napoli sbarca a Dimaro | grande entusiasmo per mister Conte! Inizia il ritiro estivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilprende possesso dello Sporthotel Rosatti. Nel pomeriggio, primo allenamento aperto a pubblico e stampa. NOTIZIE CALCIO. Ore 13:22 di giovedì 11 luglio 2024: ilarriva allo Sporthotel Rosatti diFolgarida, dando ufficialmente il via al. La struttura della Val di Sole si prepara ad ospitare la squadra azzurra e il suo staff tecnico, accogliendo calorosamente i nuovi arrivi. Una folla di 102 giornalisti accreditati si è radunato per documentare l’arrivo del pullman della società azzurra. In testa, sono scesi Giovanni Manna, Antonioe Lele Oriali, quest’ultimo riconoscibile per la polo bianca. A seguire, tra i primi a scendere, ci sono stati Mario Rui, Natan e il Responsabile dell’Area Comunicazione Nicola Lombardo.