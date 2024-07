I possibili scenari politici francesi in assenza di una maggioranza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le Figaro e Le Monde colgono lo spirito del momento della Francia post-elettorale e mettono in pagina un’infografica dal titolo sfidante: «Tentate di comporre unaassoluta col nostro simulatore di coalizioni». La soluzione di questo divertente fai-da-te è quasi impossibile se si rispetta la realtà fattuale: nell’Assemblea Nazionale la somma dei movimenti che non possono fareinsieme per roboanti ed esplicite dichiarazioni di incompatibilità reciproche – La France Insoumise, Ensemble e Rassemblement National – è di trecentosessantuno, laddove laè a duecentoottantanove. Dunque, l’unicapossibile, ma solo numericamente, non politicamente, sarebbe quella che dovrebbe andare dai neogollisti che si sono rifiutati di allearsi con Marine Le Pen, sino ai Verdi, passando per Ensemble e i Socialisti.