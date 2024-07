Dl Agricoltura il governo incassa il via libera della Camera Lollobrigida | 500 milioni per le filiere in difficoltà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) A favore si sono dichiarati 148 deputati, 71 i contrari. Essendo stato già approvato al Senato, il decreto è quindi definitivamente approvato. E' una vittoria per gli agricoltori italiani.: "Nuovi strumenti per affrontare crisi ed emergenze" "Il Dlè legge- esulta il ministro-. Ringrazio tutti i parlamentari che hanno sostenuto questo decreto: i sottosegretari Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo; i presidenti delle Commissionidie Senato, Luca De Carlo e Mirco Carloni. Mettiamo a terra importanti interventi per il settore agricolo,pesca e dell'agroalimentare; ne potenziamo l'impatto e introduciamo nuovi strumenti per affrontare le crisi e le emergenze.