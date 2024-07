Calcio il segreto dell’Osteria Grande Cento volontari dietro ai successi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilato come trave portante di una società calcistica che può orgogliosamente sventolare come bandiera l’intera comunità.allo straordinario risultato sportivo dell’Ac Osteriache ha guadagnato un posto nel campionato di Eccellenza c’è un, uno di quei segreti che la rende una realtà davvero unica e inimitabile: ilato. Sono più di 100 quelli che, saltuariamente o quotidianamente, offrono il loro impegno gratuito per la società biancoblù, accompagnandola sia nell’attività sportiva che nelle iniziative che l’Ac Osteriamette in piedi ormai da decenni come forma di autofinanziamento. Tra queste ultime, la Festa della Birra appena conclusa, 20 giorni di stand gastronomico e di spettacoli agli albori dell’estate che diventa immancabile punto di aggregazione per tutta la comunità.