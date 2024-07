Arrestato Giacomo Bozzoli si nascondeva nella sua villa di Soiano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024), il 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere, è statooggi dai Carabinieri di Bresciasuadidel Garda.era nascostosua camera da letto delladidel Garda quando i carabinieri lo hanno trovato e“Alle ore 17,45 di oggi – si leggenota della Procura della Repubblica di Brescia – i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a carico dia seguito di sentenza di condanna definitiva all’ergastolo emesse dalle corti d’assise di Brescia di primo e secondo grado, per l’omicidio diMario”.