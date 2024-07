Tour de France 2024 Joao Almeida | Volevamo una frazione dura per vincerla il caldo si è fatto sentire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non è certo mancato lo spettacolo nella tappa odierna della Grande Boucle. Lo stage numero 11, la Évaux-les-Bains-Le Lioran di 211km, ha vissuto un finale davvero emozionante con gli strappi che proponeva il percorso che hanno visto prima il consueto attacco di Tadej Pogacar, quindi la risposta di Jonas Vingegaard. Il danese, dopo qualche minuto di attesa, è andato a riprendere il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, battendolo poi in volata. I due vincitori delle ultime quattro edizioni deldehanno distanziato Remco Evenepol e Primoz Roglic di 25 secondi, quindi Giulio Ciccone ha tagliato il traguardo in quinta posizione a 1:47, mentreha concluso al sesto posto a 1:49. Il portoghese della UAE Team Emirates ha raccontato quanto avvenuto nella tappa ai microfoni di Eurosport: “Unadavvero