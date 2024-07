Su Ponte Garibaldi la Regione è ferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La giunta regionale non ha una data per l’avvio dei lavori di ricostruzione del. "L’ammissione arriva per voce dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Aguzzi, che rispondendo al question time da me presentato stamattina (ieri ndr) in consiglio regionale per conoscere a che punto fosse il progetto di questa infrastruttura fondamentale per Senigallia, ha palesemente ammesso che ’la situazione è in via di definizione’" queste le parole del capogruppo regionale del Pd (ormai ex visto che è stato eleto vice presidente del Consiglio) Maurizio Mangialardi – In città, per dare delucidazioni, è atteso l’arrivo del Governatore Francesco Acquaroli. "E pensare che un anno fa, il prino luglio del 2023, durante un sopralluogo in città il presidente Francesco Acquaroli dichiarò che l’opera sarebbe stata realizzata entro dieci mesi – prosegue Mangialardi -.