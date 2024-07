Perugia Palamara e Fava assolti dall' accusa di rivelazione di segreto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024)per non aver commesso il fatto dal tribunale dil'ex consigliere del Csm Lucae l'ex magistrato romano, Stefano Roccoti die utilizzazione didi ufficio nell'ambito del processo che li vedeva imputati nel capoluogo umbro.è stato assolto, perché il fatto non sussiste, anche dal reato di abuso di ufficio, ma è stato condannato a cinque mesi per accesso abusivo al sistema informatico ma la pena è stata sospesa. Alla lettura della sentenza, arrivata mercoledì 10 luglio dopo tre ore di camera di consiglio, era presente l'ex pm- difeso dagli avvocati Luigi Castaldi e Luigi Panella -ma non. "Soddisfatti del risultato che arriva dopo anni di supplizio. L'estraneità del nostro assistito e l'infondatezza dell'sono state subito evidenti", hanno dettogli avvocati Benedetto Marzocchi Buratti e Roberto Rampioni, difensori di