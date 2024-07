Mobilitazione a difesa dell’ospedale Nasce un nuovo Comitato civico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ospedale a rischio, i cittadini si mobilitano. Unindella salute pubblica. Presente anche l’ex sindaco di Acquapendente, Alberto Bambini. Non li ha fermati neanche il caldo afoso che ancora in tarda serata faceva sentire il suo mordente. Hanno riempito la sala del BiPop di Sferracavallo e, a turno, microfono alla mano, hanno presentato idee e proposte. Li accomuna la forte preoccupazione per il futurodi Orvieto dopo aver appreso dell’assenza del servizio di chirurgia nell’ultimo fine settimana appena trascorso. La prima proposta lanciata è quella di organizzare una grande manifestazione che sarà pacifica, colorata ma anche rumorosa e coinvolgerà pure i comuni limitrofi.così ilpro-ospedale di Orvieto, la cui prima riunione, lunedì sera, ha visto anche la partecipazione dell’ex sindaco di Acquapendente che ha raccontato in prima persona come, durante il suo mandato, l’amministrazione è riuscita a scongiurare la chiusuracittadino.