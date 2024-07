Le vicende di un notaio nel ’500 raccontate da Ricci e Zucconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È da poco disponibile nelle migliori libreria ‘Dio ne guardi dai bisogni! Storia di un notaro in terra di Toscana’, scritto a quattro mani dal montecatinese Paoloe dal buggianese Danieleed edito da Stamperia Benedetti. Un volume brossurato di 188 pagine nel quale i due autori raccontano la storia di un notaro nella Pescia del ‘500, un romanzo tratto darealmente accadute. Il protagonista è Giuliano di Lorenzo Ceci, chepresentano raccontando al lettore leumane che, come uragani, "hanno sconvolto luí, la sua famiglia e la sua città di Pescia", si legge nell’introduzione. Leggendo il libro si entra nella vita del protagonista, facendo scoprire "un secondo libro in cui, con la stessa diacronica meticolosità, mette in sequenza ogni avvenimento che abbia comportato movimenti di denaro, per lui e la sua famiglia, in entrata o in uscita, con un dare e un avere che non offre una mera quantificazione economica ma che si traduce nel porre sui piatti della bilancia, misurandole, differenti esistenze umane, con le loro ricchezze e con le loro miserie".