FC 24 Obiettivo Campioni Una nazione | Germania

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato Bonus Champions Festival del calcioUnaGioca e vinci partite in UT Champions con la tua rosa Unaper ottenere pacchetti e gioc.! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare:8 1x Strada verso la gloria UEFA EURO Thuram Non scambiab. Scadenza: 1 7 Luglio Giocane 3 Gioca 3 partite in qualsiasi modalità Champions con una rosa composta completamente da oggetti giocatore tedeschi. 1x 83+ X3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 6 Gioca 6 partite in qualsiasi modalità Champions con una rosa composta completamente da oggetti giocatore tedeschi.