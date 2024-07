Crazy & Rich film su Canale 5 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv il, una commedia romantica del 2018 diretta da Jon M. Chu e basata sull’omonimo romanzo di Kevin Kwan.. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Rachel Chu, un’economista americana di origine cinese, si reca a Singapore con il fidanzato Nick Young per partecipare al matrimonio del suo migliore amico. Durante il soggiorno, Rachel scopre che Nick proviene da una delle famiglie più ricche del paese e che lui stesso è un erede di un impero immobiliare. Mentre si immerge nell’opulento mondo dell’alta società asiatica, Rachel dovrà affrontare le critiche della futura suocera, Eleanor, che la disapprova per le sue umili origini.