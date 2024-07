Come rinfrescare casa senza condizionatore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sembra ormai impossibile godersi davvero l’estatepoter usufruire dell’aria condizionata in, eppure sono in molti a non aver ancora un impianto di climatizzazione. Vuoi per i costi eccessivi, vuoi perché le bollette continuano ad aumentare e ilè una grande fonte di spreco energetico, c’è chi si ingegna per trovare modi alternativi nel tentativo dila propriain maniera economica. Ci sono alcuni trucchetti che funzionano davvero bene, dando sollievo anche nelle giornate più calde. Scopriamoli insieme.: pro e contro delIldubbio uno degli elettrodomestici più utili per combattere il caldo estivo, soprattutto visto che negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, le giornate sono diventate davvero roventi.