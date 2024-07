Alta moda a Parigi I trend emersi dalle sfilate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In una capitale francese caotica ma effervescente in attesa dei Giochi olimpici, si è svolta, con i suoi riti e ritmi, la seconda stagione delledi Haute couture per l’inverno 2024-2025. Capi esclusivi, costosi per un mercato di nicchia che non conosce crisi. Anzi, cresce. Sullo sfondo, unain fermento, operosa e caotica come dovrebbe essere una città che si appresta a ospitare i Giochi della XXXIII Olimpiade. Intanto, ai margini il malcontento per la situazione politica blocca lavori e mobilità fisica e, per certi versi, anche psichica. Mentre, a ritmo lento e rarefatto, negli atelier, negli hôtel particulier, nei saloni affrescati che si affacciano sulle piazze degli arrondissement più centrali, si consuma la liturgia dell’