Alma che grande cuore

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non hanno lesinato energie adoperandosi in un generoso lavoro di squadra i ragazzi della ScdJuventus Fano chiamati a rappresentare le Marche, impegnate a Marginone di Altopascio (Lu) nei campionati italiani Allievi ed Esordienti. Nella selezione marchigiana Allievi Mirko Sgherri è stato però costretto al ritiro dopo esser stato coinvolto in alcune cadute ed aver lamentato un problema alla catena, mentre Samuele Uguccioni è riuscito a completare lo sforzo. Non hanno difettato in generosità neppure gli altri arancio-aragosta Simone Ringhini e Riccardo Agostini, che hanno vissuto un’altrettanto importante esperienza con la formazione Esordienti. Purtroppo però, nessuna delle nostre due rappresentative regionali ha ottenuto risultati di prestigio.