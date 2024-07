Zielinski all’Inter può diventare uno spartiacque tra due compagni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Piotrè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco arriva dal Napoli a rinforzare la qualità della mediana nerazzurra. Ponendosi come un vero e proprio separatore tra due (nuovi). VALORE AGGIUNTO – Dopo mesi di attesa, ora è ufficiale: Piotrè un nuovo giocatore dell’Inter. Il polacco arriva dal Napoli per incrementare notevolmente la qualità e l’affidabilità del centrocampo nerazzurro, che nel frattempo si libera di Stefano Sensi e Davy Klaassen. Per esperienza in Serie A e integrità fisica,è un’alternativa di lusso a disposizione di Simone Inzaghi. Che ogni settimana verrà messo alla prova per scegliere se dare una maglia da titolare a lui o all’eterno Henrikh Mkhitaryan.