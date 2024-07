Volley femminile l’Italia cede al tie-break contro la Serbia | ora le Olimpiadi Egonu e Antropova in luce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)ha perso l’amichevole giocatalaal PalaWanny di Firenze. Le azzurre sono state sconfitte per 3-2 (21-25; 25-20; 22-25; 25-18; 15-9) in un test di avvicinamento alledi Parigi 2024, la cui Cerimonia d’Apertura dista soltanto diciassette giorni. La nostra Nazionale di, reduce dalla conquista della Nations League, si è portata in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma ha poi subito la rimonta da parte delle Campionesse del Mondo e ha ceduto al tie-davanti a 2.515 spettatori che hanno gremito l’impianto toscano. Le ragazze del CT Julio Velasco proseguiranno il proprio lavoro di avvicinamento ai Giochi, in vista dell’intensa fase a gironi che prevede le sfideTurchia, Olanda e Repubblica Dominicana.