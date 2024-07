Un itinerario gastronomico che parla basco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) «Ongi etorri». Il cartello in lingua basca dà il benvenuto al viaggiatore che entra nella Comunità Autonoma dei Paesi Baschi. E qui l’autonomia ha una ragion d’essere profonda nella storia e nella cultura. I geografi e i glottologi definiscono “isola linguistica” il territorio che si estende a cavallo dei Pirenei, tra Francia e Spagna, dove la lingua euskara, una lingua preindeuropea, ha resistito per millenni all’influenza degli idiomi portati via via dalle altre popolazioni. Una lingua unica, dunque,ta da un popolo unico. E unica è la gastronomia che questo popolo è riuscito a elaborare nei secoli, a partire dai doni di un territorio generoso: la terra è ricca e feconda, e si veste di pascoli verdi, di fitte foreste, di orti, di frutteti e di vigne; il mare è azzurro e fresco, e riempie le reti dei pescatori di specie varie e pregiate.